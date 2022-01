“Vax day Epifania” a Lamezia Terme, intensificata la campagna vaccinale anti covid dall’ASP di Catanzaro

Prosegue la compagna vaccinale anti covid dell’ASP di Catanzaro diretta da Ilario Lazzaro, che in questi giorni ha incrementato le attività soprattutto per l’età pediatrica con l’organizzazione di tre giornate aperte denominate “Vax Days Epifania”. L’ASP di Catanzaro ha risposto all’invito del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, organizzando un potenziamento delle attività vaccinali rivolto agli under 11.

Le vaccinazioni, riservate in particolare ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni, si terranno senza prenotazione domani dalle 15 alle 18, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 15 alle 18, presso l’ambulatorio 25 dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” in via Senatore Arturo Perugini a Lamezia Terme.

Il tutto organizzato dalla direzione medica Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme diretto da Antonio Gallucci, assieme al direttore del Dipartimento di prevenzione Giuseppe Caparello, al direttore Dipartimento servizi José Francisco Aloe, al Direttore del Dipartimento materno-infantile Mimma Caloiero.

Importante per il potenziamento delle vaccinazioni, a cui si potrà accedere senza prenotazione, è stata anche la disponibilità di medici ed infermieri del nosocomio lametino, tra cui molti dell’area pediatrica, che hanno reso possibile la realizzazione dell’open vax day. Saranno presenti anche i medici pediatri di libera scelta che hanno dato la loro disponibilità.

L’accoglienza dei bambini è prevista all’ingresso principale dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, successivamente i bambini verranno accompagnati negli ambulatori siti al piano terra per la vaccinazione. Diverse le associazioni di volontariato che hanno dato la disponibilità per aiutare il personale sanitario, e tante si stanno aggiungendo, ad intrattenere i bambini in questa particolare festa della Befana dedicata ai vaccini.

Le tre speciali giornate di “Open vax day” saranno dedicate anche agli adulti e, come per i bambini, si potrà accedere senza prenotazione. Tre i punti attivi a Lamezia: l’Hub vaccinale in via De Filippis presso il centro polivalente comunale, nell’Ospedale Giovanni Paolo II in via Senatore Arturo Perugini e nell’ex Ospedale a colle Sant’Antonio presso il Dipartimento di prevenzione.

LAMEZIA TERME

Hub Vaccinale presso Centro Polifunzionale

Open fascia 5-11 anni, giovedì 6 e sabato 8 gennaio dalle 15 alle 20; domenica 9 gennaio dalle 9 alle 14.

Ex Ospedale colle Sant’Antonio

Open fascia over 12, venerdì 7 dalle 14 alle 20, sabato 8 dalle ore 9 alle 19, domenica 9 dalle 9 alle 14.

Ospedale Giovanni Paolo II

Open fascia 5-11 bambini giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle 15 alle 18.