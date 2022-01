Su 11.810 tamponi processati in Calabria sono risultati positivi 2.602 (22,03%), con 737 guariti e 9 decessi.

Gli attualmente positivi salgono a 23.296 (+1.856), di cui 356 (+3) in reparto e 30 (+1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.412 (72 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3.330 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.032 (12.855 guariti, 177 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5.409 (102 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.546 (28.803 guariti, 743 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.156 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.130 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.883 (9.752 guariti, 131 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.619 (145 in reparto, 11 in terapia intensiva, 8.463 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.053 (35.579 guariti, 474 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 4.455 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.445 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.306 (8.185 guariti, 121 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 365 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.