Ritorno delle lezioni in presenza rinviato di una settimana a Conflenti e Soveria Mannelli

Continuano a muoversi in ordine sparso i comuni in merito alla riapertura prevista domani delle lezioni in presenza.

A Conflenti il sindaco Emilio Francesco D’Assisi, in qualità di autorità sanitaria locale, sentito il parere del Centro Operativo Comunale e del Dirigente Scolastico, ha ritenuto di emettere ordinanza di differimento della ripresa dell’attività scolastica al 16 gennaio 2022 per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale.

«La misura si rende necessaria per garantire al massimo la sicurezza e la tutela degli alunni e delle loro famiglie, nonché del personale scolastico docente e non docente – spiega il sindaco D’assisi – dunque gli studenti di Conflenti affronteranno la prima settimana del nuovo anno non in presenza ma bensì tra le mura domestiche attraverso la Didattica a Distanza», sostenendo che «per assicurare una ripartenza, seppur parziale, potenzieremo in sinergia con U.C.C.P del Reventino le attività di monitoraggio sanitario e di vaccinazione della popolazione scolastica, precedentemente avviate».

Medesima decisione presa anche a Soveria Mannelli dal sindaco Michele Chiodo.