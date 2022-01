In Calabria 318.991 cittadini senza neanche una dose di vaccino, di cui 54.738 in provincia di Catanzaro

Pubblicato il report delle vaccinazioni in Calabria, distinte per province e per fascia d’età, aggiornato al 9 gennaio.

La provincia di Catanzaro vede in medio l’83% del target con almeno una dose, 77% richiamo, 39% terza dose, mentre la media regionale è dell’83% prima dose, 78% con richiamo, 35% con terza dose.

La situazione divisa per fasce di età ha come dati tra prima, seconda e terza dose

80 + : 93% – 90% – 67%

: 93% – 90% – 67% 70-79 : 93% – 91% – 64%

: 93% – 91% – 64% 60-69 : 91% – 87% – 56%

: 91% – 87% – 56% 50-59 : 88% – 81% – 42%

: 88% – 81% – 42% 40-49 : 84% – 76% – 35%

: 84% – 76% – 35% 20-39 : 84% – 78% – 29%

: 84% – 78% – 29% 5-19: 58% – 41% – 6%

In Calabria rimangono così in 318.991 che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, di cui 54.738 in provincia di Catanzaro, con la provincia di Reggio Calabria unica delle 5 ad aver raggiunto il target dell’80% di prime dosi (all’appello mancano 16.825 cittadini).