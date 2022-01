Passi in avanti burocratici per alcune procedure relative ad infrastrutture della sanità lametina

Tra l’albo pretorio dell’Asp, e le comunicazioni che vengono fornite non dall’azienda sanitaria direttamente ma dal comitato civico 19 marzo, aggiornamenti su alcune procedure relative ad infrastrutture della sanità lametina, la cui poi effettiva efficienza dipenderà dal personale reclutabile.

Autorizzata oggi la gara d’appalto a partire da 554,552,08 euro per i lavori di realizzazione del nuovo ambulatorio di elettrofisiologia all’interno del “Giovanni Paolo II”, con altri appalti che secondo il comitato civico dovrebbero partire nei prossimi mesi.

Nello specifico sul nuovo prefabbricato per 6 posti da terapia intensiva da realizzare di fianco al pronto soccorso i lavori da parte dell’esercito secondo il direttore dell’unità organizzativa Gestione Tecnico Patrimoniale, Maurizio Benvenuto, ed il responsabile dell’area tecnica tirrenica dell’Asp di Catanzaro, Pasquale Costanzo, dovrebbero iniziare i primi giorni di febbraio e durare circa un mese, con quindi una struttura che passata la pandemia rimarrà a disposizione dell’ospedale lametino.

Al suo fianco sorgerà la nuova struttura per malattie infettive e terapia sub e intensiva, finanziata con fondi Invitalia (5 milioni di euro), per la quale la gara è stata già appaltata e mancherebbero gli ultimi documenti dei servizi tra gli enti, ipotizzando l’inizio dei lavori tra aprile e maggio.

Sulla seconda Tac da acquistare a servizio delle urgenze mancherebbe ancora una relazione tecnica per il luogo dove posizionarla e autorizzare i lavori, mentre sono stati rinviati i lavori in merito al consultorio familiare, la cui ristrutturazione era già stata finanziata e doveva passare alla fase di affidamento dei lavori alla ditta. L’opera invece rientrerà nella riqualificazione di tutto l’edificio ex Saub che il commissario ad act alla sanità, Roberto Occhiuto, ha inserito nell’elenco delle case comunità con i fondi P.N.R.R.