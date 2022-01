Scende a 239 il numero noto di attualmente positivi lametini, nuovo ordine di Fpp2 per i dipendenti comunali

Sono 41 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale dopo il fine settimana, 50 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 2 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 239 (lo scorso anno il dato era di 276).

Nella giornata di oggi intanto il Comune di Lamezia Terme ha provveduto all’acquisto di ulteriori 2.000 mascherine Ffp2 al costo di 1.187,03 euro poiché «occorre provvedere all’approvvigionamento di mascherine protettive del tipo FFP2 per il personale dipendente, in uso durante l’espletamento di proprie specifiche attività all’esterno, in particolar modo per il personale dell’ufficio Notifiche».

Parimenti si registra anche la proroga trimestrale del contratto servizio medico competente, prestazioni specialistiche sanitarie, esami di laboratorio e strumentali, responsabile servizio di prevenzione e protezione che scadeva in questi giorni, al costo di 4.142,49 euro.