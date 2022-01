Effettuati 13.581 tamponi nelle ultime 24 ore in Calabria, di cui 2.288 sono risultati positivi, il 16,85%.

Con 1.050 guariti e 9 cedessi, salgono a 30.861 (+1.229) i casi attivi, di cui 394 (-16) in reparto e 38 in terapia intensiva.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4050 (74 in reparto, 15 in terapia intensiva, 3961 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13584 (13404 guariti, 180 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 7499 (128 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7363 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29898 (29143 guariti, 755 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1426 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1405 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10499 (10365 guariti, 134 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11136 (161 in reparto, 14 in terapia intensiva, 10961 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38489 (38008 guariti, 481 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6485 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6477 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8596 (8469 guariti, 127 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 6 nuovi casi a domicilio.