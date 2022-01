Scendono a 227 gli attualmente positivi lametini comunicati

Sono 4 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 15 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Non ci sono nuove persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 227.

Sono invece 162 i nuovi positivi riscontrati sul territorio che l’ospedale Pugliese di Catanzaro analizza attraverso lo screening dei tamponi nel reparto di microbiologia, 139 nella provincia di Catanzaro e 23 di Vibo Valentia. In totale sono stati eseguiti 1147 tamponi di cui 1.051 molecolari.

I test molecolari negativi sono stati 629, da questi come da tutto lo screening si esclude, come sempre, quelli provenienti dall’Asp di Cosenza, che rientrano nella loro statistica.

In totale i test negativi sono stati 724, va detto, però, che tra i positivi, esclusi dal computo odierno, ci sono altre 153 persone già note. Nei test antigenici in immunofluorescenza, tra l’altro, sono stati riscontrati, 2 positivi.