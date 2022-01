Esiti dei tamponi processati dall’Asp scaricabili online tramite il sito del gestionale

Codice fiscale, ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la data successiva all’effettuazione del tampone, e si può scaricare quando pronto l’esito del test effettuato dal sistema sanitario in provincia di Catanzaro.

Mentre non sono in pochi ad attendere i certificati da parte dell’Asp, il sito internet del programma che elabora i risultati dei tamponi offre la possibilità anche ai singoli utenti di poter scaricare da sè l’esito dell’accertamento clinico, permettendo così in teoria di poter superare alcuni ritardi nelle comunicazioni agli utenti.

Rimangono i problemi invece inerenti il tracciamento e l’esecuzione dei tamponi, legati all’organizzazione e la carenza di personale del sistema sanitario provinciale.