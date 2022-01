I progetti Aism per 8 volontari di servizio civile tra Lamezia Terme e Catanzaro

È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, con scadenza per presentare le domande fissata a mercoledì 26 gennaio alle 14.

AISM promuove progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità e cambiare per sempre il modo di essere.

Le sedi di attuazione del Servizio Civile:

Lamezia Terme in via Basilio Sposato, località Savutano

in via Basilio Sposato, località Savutano Catanzaro presso il Centro Clinico San Vitaliano

Ogni sede ha 4 posti, due per ogni tipologia di progetto:

InSieMe : La persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione.

: La persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione. Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per la ripartenza dopo la pandemia.

Da quest’anno, inoltre presso la sede di Lamezia Terme è previsto il programma “minori opportunità”, che comprende un posto per i candidati con sclerosi multipla.

“Entrambi i progetti sono afferenti al Programma di intervento: AGENDA SM 2021\2025: Il ruolo dell’AISM per una ripartenza sostenibile.” I progetti di Servizio Civile in AISM prevedono un monte ore annuo di 1145, per la durata di 12 mesi e un orario di servizio pari ad una media di 25 ore settimanali. L’orario di servizio viene stabilito in base alla natura e alle esigenze del progetto.