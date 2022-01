Su 12.383 tamponi processati in Calabria 3.653 sono risultati positivi (29,50%), con 1.462 guariti e 8 deceduti.

Gli attualmente positivi diventano 34.676 (+2.183), di cui 415 (+16) in reparto e 31 (-2) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5013 (75 in reparto, 13 in terapia intensiva, 4925 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14034 (13852 guariti, 182 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 8529 (128 in reparto, 6 in terapia intensiva, 8395 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30062 (29302 guariti, 760 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2400 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10747 (10612 guariti, 135 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11561 (169 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11381 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40475 (39982 guariti, 493 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6940 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8750 (8622 guariti, 128 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: 1193 positivi, di questi 167 positivi molecolari nuovi e 1026 antigenici positivi non conteggiati nei giorni precedenti (gli antigenici positivi nel periodo dal 2 a 6 gennaio sono stati 467)”.

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio”.

L’Asp di Crotone comunica: “Rispetto al totale di 123 casi registrati in data odierna, 95 si riferiscono a test antigenici dei quali 76 si riferiscono alla settimana 2-6 gennaio. Inoltre, si precisa che l’incremento del totale dei casi confermati è pari a 121 poiché da una verifica dei dati è emersa la presenza di 2 casi duplicati nel database. Nel setting fuori regione risultano 3 nuovi casi a domicilio”.

LA SITUAZIONE LAMETINA

Sono 2 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, 10 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 1 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 234.

Sono 1598 i test molecolari eseguiti dal laboratorio di microbiologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro (672 in totale in provincia, di cui 171 dall’ospedale, 427 territorio, 74 operatori), con 150 nuovi positivi (129 in provincia di Catanzaro).

Inoltre registrati 196 noti positivi (111 in provincia), con 513 test molecolari negativi, 112 test antigenici rapidi immunocromatografici (2 positivi confermati molecolarmente).