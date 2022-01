Su 13.413 tamponi 2.723 positivi, il 20,30%, con 1.183 guariti e 8 decessi.

I casi attivi diventano 36.208 (+1.532), con 418 (+3) in reparto e 35 (+4) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5173 (70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5089 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14089 (13904 guariti, 185 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 8886 (126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30106 (29344 guariti, 762 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2354 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11023 (10888 guariti, 135 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12263 (172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12078 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41279 (40783 guariti, 496 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 7293 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8762 (8634 guariti, 128 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovo casi a domicilio ed 1 nuovo caso ricoverato”.