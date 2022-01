Diventano 231 gli attualmente positivi lametini, 41 i nuovi positivi nel fine settimana

Sono 41 i nuovi positivi lametini nel bollettino comunale relativi ai dati del fine settimana, 44 i guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Non ci sono nuove persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 231.

Sono stati invece 1109 i test molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore dal laboratorio di microbiologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, con 51 nuovi positivi riscontrati (24 in provincia di Catanzaro, 27 in quella di Vibo Valentia).

Eseguiti 299 tamponi in provincia, di cui 126 dall’ospedale, 106 territorio, 67 operatori.