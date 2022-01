I cittadini in provincia di Catanzaro senza nessuna dose di vaccino sono 49.882 su 330.806

Proseguono le vaccinazioni anti Covid-19 all’interno degli istituti scolastici promosse dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dalla vice presidente con delega all’Istruzione, Giusi Princi, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti e tutto il personale scolastico, le Azienda Sanitarie Provinciali, il personale medico ed infermieristico ed i volontari.

Nel lametino sabato turno per l’Istituto Comprensivo Falerna-Nocera Terinese, con inoculazioni a Falerna dalle 9 alle 12.30.

Nel report delle vaccinazioni in Calabria, distinte per province e per fascia d’età, aggiornato al 17 gennaio i dati della provincia di Catanzaro vedono l’85% ad aver ricevuto la prima dose, 77% seconda dose, 47% terza dose. La media regionale è invece di 84% prima dose, 79% seconda dose, 43% terza dose.

Ragionando invece per fasce di età il quadro provinciale vede tra prima dose, richiamo e booster:

80 +: 93% – 91% – 72%

93% – 91% – 72% 70-79: 94% – 91% – 73%

94% – 91% – 73% 60-69: 91% – 88% – 66%

91% – 88% – 66% 50-59: 89% – 82% – 52%

89% – 82% – 52% 40-49: 84% – 77% – 44%

84% – 77% – 44% 20-39: 84% – 79% – 37%

84% – 79% – 37% 5-19: 65% – 43% – 10%

In termini numerici i cittadini in provincia di Catanzaro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino sono 49.882 su una popolazione target di 330.806 (75.029 non hanno il richiamo, 175.565 in attesa del booster), mentre sono 288.971 i totali calabresi su 1.785.649 (430.873 dovrebbero ricevere la seconda dose ancora, salgono a 1.014.529 per completare il trittico di iniezioni).