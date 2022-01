Su 9.887 tamponi processati in Calabria 1.527 (15,44%) sono risultati positivi.

Con 1.003 guariti e 7 decessi, 41.633 (+517) sono gli attualmente positivi, di cui 430 (-10) e 34 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6148 (81 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6056 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15073 (14882 guariti, 191 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 9912 (132 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9771 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31272 (30488 guariti, 784 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2889 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2860 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11560 (11417 guariti, 143 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13812 (171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13628 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47615 (47094 guariti, 521 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 8653 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8638 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9479 (9346 guariti, 133 deceduti).