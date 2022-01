Somministrate 94 dosi nel Vax Day a Falerna

Ieri mattina si è svolto a Falerna il Vax Day dedicato alla popolazione scolastica. L’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo di Falerna in sinergia con personale medico ed infermieristico volontario e con la collaborazione dell’Asp che ha messo a disposizione in postazione fissa l’ambulanza del 118, ha riscosso molto successo in termini di partecipazione.

Sono state somministrate 46 dosi pediatriche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, 7 dosi tra i 12 ed i 17 anni e 41 dosi a pazienti con più di 18 anni.

L’ amministrazione comunale esprime profonda gratitudine al personale impegnato nel Vax Day ed alla dirigente Licia Marozzo che ha accolto con entusiasmo e partecipazione l’iniziativa.