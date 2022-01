Gli attualmente positivi calabresi scendono a 40.363 (-732), di cui 411 (-19) in reparto e 34 (-1) in rianimazione

Sono stati 10.475 i tamponi processati in Calabria, di cui 1.569 (14,98%) positivi, con 2.291 guariti e 10 deceduti.

Gli attualmente positivi scendono a 40.363 (-732), di cui 411 (-19) in reparto e 34 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.413 (80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.761 (15.569 guariti, 192 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 9.967 (135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.823 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.704 (30.907 guariti, 797 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.972 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.951 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.122 (11.969 guariti, 153 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.368 (155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.201 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.996 (51.459 guariti, 537 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 9.421 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.616 (9.479 guariti, 137 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 177 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

La situazione lametina non vede nuovi positivi, con 8 guariti, per un totale di 205 casi attivi.