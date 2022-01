Gli orari e le fasce di età per i punti vaccinali di Lamezia Terme e Nocera Terinese

In Calabria tutti i punti vaccinali distribuiti sul territorio sono in modalità “Open”: sarà possibile, quindi, accedere senza necessità di prenotazione avendo anche la scelta di scaricare online la modulistica necessaria per la vaccinazione

Proseguono, parallelamente, anche le porte aperte negli istituti scolastici in base alla programmazione comunicata.

La Regione ringrazia per la preziosa collaborazione le Azienda Sanitarie e Ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo, i volontari, l’Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti e il personale scolastico e i sindaci dei Comuni calabresi.

Nel lametino la programmazione vede:

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Da Lunedì al Venerdì. Dalle 15 alle 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle 9 alle 19. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati

Ex Ospedale Vecchio

Sabato. Dalle 9 alle 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

NOCERA TERINESE

Polo Sanitario Territoriale