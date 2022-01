Nuovo report epidemiologico settimanale, redatto dal personale del Settore 4 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Socio-Sanitarie che si occupa di prevenzione ed epidemiologia, sull’emergenza COVID-19 in Calabria che contiene l’analisi dei principali dati dell’epidemia in Calabria, riferiti all’ultima settimana di monitoraggio (17-23 gennaio).

Dopo 10 settimane in cui tutti i principali indicatori sono stati sempre costantemente in salita ed il primo rallentamento registratosi nella settimana scorsa, negli ultimi 7 giorni si rileva una sensibile riduzione (pari a circa il 19%) nel numero dei nuovi casi confermati e dell’incidenza settimanale per 100.000 abitanti (che comunque rimane ancora 5 volte maggiore della seconda soglia di allerta fissata ai sensi del DL105/2021 al valore di 150).

Il numero di test eseguiti è pari a 79.557 tamponi settimanali (4.237 tamponi/100.000 abitanti). Il dato è in diminuzione rispetto alla settimana precedente, registrando il – 9% di tamponi eseguiti. Come detto, il valore cumulato dei nuovi casi confermati della settimana (14.389), registra un decremento pari a -3.424 rispetto al dato della settimana precedente (-19,2%); non succedeva dalla prima settimana di novembre 2021.

Anche la percentuale di soggetti risultati positivi rispetto al totale dei tamponi effettuati (tasso di positività), scende dal 20,36 % al 18,09 % della settimana attuale. Dal check di ieri (periodo dal 21 al 27 gennaio 2022) si rileva che il valore medio del tasso di tasso positività risulta pari 14,68% mentre la differenza nel numero nuovi casi confermati rispetto ai 7 giorni precedenti (14-20 gennaio 2022) registra il 43% dei casi in meno (10165 vs 17834).

Inoltre, nel confronto col resto d’Italia negli ultimi 7 giorni, la Calabria è tra le 5 Regioni in cui si riduce il numero degli attuali ricoverati e la terza, dopo Umbria e Lombardia, per percentuale di riduzione di soggetti ospedalizzati ( -6%).

Gli attuali dati collocano la Regione ad un tasso di saturazione dei posti letto in Area Medica del 38% (circa – 2 punti percentuali rispetto al dato di 7 giorni fa), mentre per la terapia intensiva la saturazione si è assestata al 17,33% (stabile negli ultimi 14 giorni), pur dovendosi tenere conto del lieve aumento dei posti letto disponibili.

In terapia intensiva, dal 1° agosto 2021 al 27 gennaio 2022, a fronte di 270 nuovi ingressi, si è registrato un totale di 164 decessi (15 decessi negli ultimi 7 giorni). Nel mese di gennaio 2022 si registra la media di circa 3 ingressi giornalieri e di quasi 2 decessi.

Riguardo i soggetti che attualmente si trovano in terapia intensiva COVID-19, alla data del 27 gennaio 2022, il 71% risulta non vaccinato o con ciclo vaccinale non completo (è stato considerato completo il ciclo con doppia dose o dose unica Johnson), nell’ultima settimana di monitoraggio l’80% risulta non vaccinato.

La diffusione della variante Omicron, stimata in Calabria a seguito dell’ultima indagine rapida nazionale su valori di prevalenza del 97%, fa registrare ancora una media di circa 3 nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva, una percentuale di ricoverati sul totale dei soggetti attualmente positivi tra le più elevate d’Italia e un consistente numero di decessi (media mese di gennaio 2022 pari a 7,7 decessi/die).