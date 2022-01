Il report delle vaccinazioni in Calabria, distinte per province e per fascia d’età, aggiornato al 27 gennaio vede la provincia di Catanzaro aver raggiunto con almeno una dose l’86% della popolazione target (85% media regionale), il 78% con seconda o unica dose (80% in Calabria), 55% per la dose booster (50% dato regionale).

Dividendo per fasce di età i dati, tra terza – seconda – prima dose, l’area dell’istmo vede:

80 + : 78% – 91% – 93%

: 78% – 91% – 93% 70-79 : 80% – 92% – 94%

: 80% – 92% – 94% 60-69 : 74% – 89% – 92%

: 74% – 89% – 92% 50-59 : 62% – 83% – 90%

: 62% – 83% – 90% 40-49 : 53% – 78% – 85%

: 53% – 78% – 85% 20-39 : 47% – 79% – 85%

: 47% – 79% – 85% 5-19: 15% – 46% – 69%

Sul totale di 267.798 calabresi che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, 46.486 sono in provincia di Catanzaro (la divisione per fasce di età vede over 80: 1.601; 70-79: 1.838; 60-69: 3.713; 50-59: 5.487; 40-49: 7.159; 20-39: 11.973; 5-19: 14.715).