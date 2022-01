Prolungati di 6 mesi i progetti in atto per il Dopo di Noi

Date le disposizioni contenute nel verbale della conferenza dei Sindaci dei Comuni del Distretto socio-assistenziale del Lametino del 18 gennaio relativamente al Progetto “Dopo di Noi”, i Sindaci hanno disposto l’utilizzazione delle risorse relative all’annualità 2017, pari a 75.624,91 euro, per la prosecuzione per verosimili 6 mesi dei progetti personalizzati attualmente in essere nel predetto ambito.

I progetti personalizzati avranno così come nuova scadenza il 30 luglio, o comunque fino ad esaurimento del budget di cura assegnato nell’ambito di ogni singolo progetto.

Viene demandato «a successive valutazioni, da condividere nell’ambito dei Tavoli tematici coinvolti nell’area di intervento e previo indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci, l’adozione degli atti connessi a successive e specifiche programmazioni da realizzarsi a valere su ulteriori risorse ricevute per le medesime finalità».