Proseguono anche a febbraio gli straordinari del personale Asp per coprire i turni dei medici del 118

Prolungate anche per febbraio le decisioni assunte dall’Asp di Catanzaro fin da novembre per coprire tramite straordinari i turni scoperti da medici all’interno del servizio di 118 in provincia di Catanzaro.

Considerato «il perdurare della carenza di organico e nelle more delle procedure amministrative volte al reclutamento di personale medico, e considerata inoltre la grave situazione pandemica da Covid-19», vengono autorizzate così prestazioni aggiuntive per 300 ore per la copertura dei turni Pet e 100 ore a disposizione del direttore della centrale operativa da utilizzarsi eventualmente in caso di emergenza (malattia, infortuni, etc).

Il costo presunto del fabbisogno orario aggiuntivo viene stimato così in 20.000 euro.