Autorizzate le assunzioni di alcune figure professionali per la sanità lametina.

Dalla graduatoria ancora valida del concorso effettuato dallo scorso anno dall’azienda ospedaliera Pugliese – Ciaccio arriveranno i dirigenti medici di medicina fisica e riabilitazione Rita Fratto e Elia Raffaele Longo, che presteranno servizio presso il polo integrato nell’area industriale.

In merito invece ai posti di tecnico sanitario di radiologia medica su 6 candidati solo 2 hanno ottenuto il nulla osta per la mobilità indetta lo scorso anno, e per tale ragione l’Asp a gennaio ha chiesto di poter usufruire della graduatoria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.

Avviate così le richieste di disponibilità per altri 4 professionisti in ordine di graduatoria tra i candidati idonei.