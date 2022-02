Nelle ultime 2 settimane -10% di posti letto Covid-19 occupati, attualmente positivi calabresi ancora sopra media nazionale

Nell’analisi aggiornata al 3 febbraio realizzata dal personale del Settore 4 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Socio-Sanitarie, che si occupa di prevenzione ed epidemiologia, se da un lato la Calabria rimane tra le regioni che riducono la percentuale di posti letto ospedalieri Covid-19 occupati (-10% nelle ultime 2 settimane), dall’altro permane una percentuale di casi attualmente positivi, ancora superiore alla media nazionale.

A ciò deve aggiungersi che, nel mese di gennaio, in Terapia Intensiva si è registrata una media giornaliera di circa 3 ingressi e di più di 2 decessi. I decessi avvenuti in Terapia intensiva incidono, nel mese di gennaio per il 25% del totale; al 3 febbraio, l’86% dei soggetti in Terapia Intensiva non è vaccinato, ha ciclo vaccinale non completo o ha effettuato l’ultima somministrazione da più di 6 mesi.

Gli attuali dati collocano la Regione ad un tasso di saturazione dei posti letto in Area Medica del 37% (circa – 0,7 punti percentuali in meno rispetto al dato di 7 giorni fa), mentre per la terapia intensiva la saturazione si è assestata al 10,9% (riducendosi di 6 punti negli ultimi 7 giorni), pur dovendosi tenere conto del lieve aumento dei posti letto disponibili.

«Anche se negli ultimi giorni sono state, da più fonti, prospettate situazioni di graduale e progressivo ritorno alla normalità, è comunque necessario – per prevenire le eventuali ulteriori evoluzioni delle varianti – proseguire nel mantenere alta l’attenzione e nel rispettare le misure di prevenzione e protezione, proprio in questa fase in cui sembra che la situazione possa tornare sotto controllo, ma che registra una circolazione del virus ancora considerevole e una mortalità elevata» ammonisce il report regionale.

Il numero di test eseguiti è pari a 66.227 tamponi settimanali (3.527 tamponi/100.000 abitanti), dato in sensibile diminuzione rispetto alla settimana precedente, registrando il – 16,8% di tamponi eseguiti (circa il 25% di tamponi in meno nelle ultime 2 settimane). Il valore cumulato dei nuovi casi confermati della settimana (14.389) conferma un deciso decremento pari a -4.909 rispetto al dato della settimana precedente (-34,1%); i nuovi casi confermati nelle ultime 2 settimane sono di fatto dimezzati. Anche la percentuale di soggetti risultati positivi rispetto al totale dei tamponi effettuati (tasso di positività), scende dal 18,09% al 14,31 % della settimana attuale. Nel valutare tale dato si deve sempre tener conto del numero totale di test rapidi che si eseguono nella nostra Regione, determinando un tasso di test antigenici rapidi eseguiti/ totale dei test effettuati, che si attesta ancora su valori del 30,4%, contro un valore medio nazionale pari a 52,7%.

Per quanto concerne il numero dei casi attualmente positivi (casi attivi) si rileva come al 3 febbraio anche il valore settimanale cumulato di questo indicatore è tornato a crescere negli ultimi 7 giorni di circa il +7,6% (dopo la flessione della scorsa settimana), con valore che si assesta a 41.839; alla data del 27 gennaio era pari a 38.886.

Nella settimana di riferimento (24-30 gennaio 2022), l’incremento nel numero dei guariti è pari a 9.991 soggetti, a fronte di 9.480 nuovi casi positivi registratisi nello stesso periodo. Al 2 febbraio 2022 i casi attivi regionali risultano essere dunque nell’ordine di 2.200 casi/100.000 abitanti.

In terapia intensiva, dal 1° agosto 2021 al 3 febbraio 2022, a fronte di 288 nuovi ingressi, si è registrato un totale di 190 decessi (26 decessi negli ultimi 7 giorni). Riguardo più in generale i decessi, nell’anno 2021 la media giornaliera è stata pari 3,1 casi/die (a gennaio 2021 era 3,9); nel mese di gennaio 2022, tale media è pari a 8,8 casi/die.