In Calabria su 14.474 tamponi processati 2.453 (16,95% ) sono risultati positivi, con 1.351 guariti e 9 decessi.

Su 44.098 (+1.093) attualmente positivi 378 (+1) sono in reparto e 26 (+1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6971 (68 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6898 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18597 (18386 guariti, 211 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10923 (151 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32398 (31570 guariti, 828 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3015 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2991 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15098 (14930 guariti, 168 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11315 (117 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62008 (61411 guariti, 597 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 11704 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11689 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10303 (10157 guariti, 146 deceduti).