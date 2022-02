Sanità Calabria, ripartite risorse per il 2022, poco più di mezzo miliardo all’Asp di Catanzaro

La struttura del commissario ad acta per la Sanità nonché presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto ha proceduto con apposito decreto, il numero 7 del 4 febbraio 2022, a ripartire le risorse per l’anno corrente alle varie aziende ospedaliere e provinciali del territorio calabro.

Il piano ancora provvisorio prevede in tutto trasferimento per tre miliardi e 58 milioni, due miliardi e mezzo dei quali alle varie Asp, il resto in gran parte ai quattro aziende ospedaliere della Regione ovvero l’Annunziata di Cosenza, il Gom di Reggio Calabria, il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e la Mater Domini di Catanzaro.

L’Azienda Sanitaria Provinciale della provincia capoluogo per l’anno corrente avrà a disposizione risorse per 510 milioni, poco giù della metà di quella cosentina.

Al Pugliese Ciaccio oltre 169 milioni, circa 15 milioni in meno delle Aziende di Reggio e Cosenza, mentre l’Azienda Universitaria Ospedaliera Mater Domini avrà poco meno di 88 milioni. In tutto 5 milioni invece i trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. In basso la tabella allegata al decreto.