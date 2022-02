In Calabria su 8.531 tamponi processati 1.412 (16,55%) sono risultati positivi, a fronte di 1.518 guariti e 6 decessi.

Su 44.535 (-112) attualmente positivi 356 (-15) sono in reparto e 23 (-2) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.815 (63 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6.749 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.209 (18.995 guariti, 214 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11.079 (141 in reparto, 8 in terapia intensiva, 10.930 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.568 (31.728 guariti, 840 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.246 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.223 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.375 (15.205 guariti, 170 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.118 (111 in reparto, 12 in terapia intensiva, 10.995 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63.413 (62.814 guariti, 599 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.107 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.092 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.392 (10.246 guariti, 146 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 115 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.