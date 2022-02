In Calabria su 9.912 tamponi processati 1.683 (16,98%) sono risultati positivi, con 1.397 guariti e 10 decessi.

Su 45.473 (+276) attualmente positivi 353 (-1) sono in reparto e 25 (+3) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.848 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.543 (19.329 guariti, 214 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11.156 (134 in reparto, 8 in terapia intensiva, 11.014 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.768 (31.917 guariti, 851 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.805 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.240 (16.069 guariti, 171 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.168 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 64.688 (64.083 guariti, 605 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.313 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.295 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.517 (10.371 guariti, 146 deceduti).