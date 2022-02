Calabria quarta regione in Italia per incremento settimanale di casi attivi, ma calano i ricoverati

Dall’analisi settimanale, realizzata dal personale del Settore 4 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Socio-Sanitarie della Regione Calabria che si occupa di prevenzione ed epidemiologia, resta elevata la percentuale dei soggetti attualmente positivi sul totale dei casi registrati dall’inizio dell’epidemia; la Calabria è la 4^ Regione con valore più alto e, insieme alle Marche, quella che in Italia registra incremento di casi attivi negli ultimi 7 giorni (tutte le altre Regioni hanno valori in diminuzione per questo indicatore).

Si riduce, di contro, il numero dei soggetti ricoverati, sebbene in terapia intensiva si registri ancora una media di quasi 3 ingressi giornalieri nel mese di febbraio.

Il tasso di mortalità rimane ancora elevato; in terapia intensiva, più del 70% dei soggetti deceduti è risultato essere non vaccinato, con vaccinazione non completa o con l’ultima somministrazione vaccinale ricevuta da oltre sei mesi.

Il dipartimento ribadisce che «considerato il permanere di una situazione regionale che ancora non volge verso contesti più favorevoli, anche tenendo conto della necessità di un progressivo ritorno alla normalità, deve essere raccomandato a tutti i cittadini che ancora non l’avessero fatto, di completare il ciclo vaccinale previsto e, in generale, proseguire nel mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale, dell’uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano, anche a tutela dei soggetti più fragili o maggiormente suscettibili, per condizioni patologiche, al contagio».