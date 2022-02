Sanita' e salute

Un contributo massimo da 600 euro da destinare a persone con disabilità gravissima da parte dell’Asp

Scadrà il 19 aprile il termine per partecipare all'avviso pubblico dell'Asp di Catanzaro in merito ad interventi socio-assistenziali in favore di persone in condizione di disabilità gravissima.

Scadrà il 19 aprile il termine per partecipare all’avviso pubblico dell’Asp di Catanzaro in merito ad interventi socio-assistenziali in favore di persone in condizione di disabilità gravissima. E’ prevista l’erogazione di un contributo massimo da 600 euro da destinare a persone con disabilità gravissima. I soggetti destinatari sono: assistito a domicilio

non beneficiario di altri servizi socio-assistenziali

invalidita’ civile al 100% ed indennità’ di accompagnamento

beneficiario l. 104/92 comma 3, a rt.3

limite isee 60.000 euro Gli utenti, per qualsiasi informazioni inerenti al bando, possono chiamare al numero di telefono 0968/29619 nei giorni di martedì – mercoledì – venerdì dalle 12:00 alle 14:00 La modulistica relativa al bando è disponibile sul sito dell’ASP di Catanzaro