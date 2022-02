Sanita' e salute

Sarà Maria Mariani il nuovo direttore amministrativo dell’Asp di Catanzaro

Scelta per le esperienze professionali della stessa in vari incarichi avuti in Basilicata, la formazione specifica nel campo.

Sarà Maria Mariani il nuovo direttore amministrativo dell’Asp di Catanzaro. Il curriculum della professionista potentina è stato valutato insieme a quello degli altri due giunti entro il termine del 15 febbraio, presentati da Matteo Mauro Orciuoli e Giancarlo Niutta, venendo prescelta per le esperienze professionali della stessa in vari incarichi avuti in Basilicata, la formazione specifica nel campo. Nello specifico si sottolinea l’esperienza da “direttore di struttura complessa interaziendale in regime di convenzione u.o.c. strutture private accreditate e convenzionate” nell’Asp lucana, in cui ha avuto anche altri incarichi durante il periodo commissariale e quello pandemico. Ora l’attende una nuova sfida professionale più a Sud.