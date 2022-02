In Calabria più test molecolari che antigeni, che sono il 33,5% rispetto al 54,3% nazionale

Dal report sui principali indicatori della pandemia da COVID-19 in Calabria, aggiornato al 24 febbraio dal personale del Settore 4 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Socio-Sanitarie della Regione Calabria che si occupa di prevenzione ed epidemiologia, nella settimana di monitoraggio si assiste, come nel resto d’Italia, al calo del valore degli indicatori “numero assoluto dei nuovi casi confermati” ed “incidenza settimanale per 100.000 abitanti” rispetto al dato della settimana precedente.

Il valore dell’incidenza per 100.000 abitanti, calcolata sui 7 giorni precedenti, dal mese di febbraio , si mantiene intono al valore di 600, con lieve decremento negli ultimi 7 giorni pur se ancora non in decisa discesa.

Dal check del 24 febbraio 2022 (periodo 18-24 febbraio 2022) si rileva che il valore medio del tasso di tasso positività risulta al 17,49%, mentre la differenza nel numero nuovi casi confermati rispetto ai 7 giorni precedenti (11-17 febbraio 2022) si riduce di circa il 9,8% (10874 vs 12058). Come detto, il tasso di positività registratosi nella settimana in analisi si attesta su valori di circa il 17%, con una media mobile settimanale (in rosso nella figura 1 bis), pari al 16,8%. Nel valutare tale dato si deve sempre tener conto del numero totale di test rapidi che si eseguono nella nostra Regione, determinando un tasso di test antigenici rapidi eseguiti/ totale dei test effettuati, che si attesta ancora su valori del 33,5% (1 tampone su 3 è un rapido antigenico), contro un valore medio nazionale pari a 54,3% (più della metà dei tamponi sono rapidi antigenici).

In generale, la media dei nuovi casi giornalieri registratisi nel mese di febbraio, rispetto al mese precedente, è in sensibile decremento. Calano anche i ricoveri, di un ulteriore 10% rispetto alla settimana precedente.

Negli ultimi 7 giorni (dati al 23 febbraio 2022), prosegue per la Calabria la lenta riduzione nel numero degli attuali ricoverati, che registra un ulteriore -10,1% con trend in diminuzione (nei 7 giorni di monitoraggio tutte le Regioni tranne la Basilicata, riducono la percentuale di ricoverati). Gli attuali dati collocano la Regione ad un tasso di saturazione dei posti letto in Area Medica del 27,2% (- 5% rispetto al dato di 7 giorni fa), mentre per la terapia intensiva la saturazione si è assestata all’12,4% (stabile negli ultimi 7 giorni).

In terapia intensiva, dal 1° agosto 2021 al 24 febbraio 2022, a fronte di 342 nuovi ingressi, si è registrato un totale di 215 decessi (6 decessi negli ultimi 7 giorni).

Tuttavia, nelle province dove è più elevato il numero di tamponi eseguiti per 100.000 abitanti, si registra ancora un’incidenza ampiamente superiore alla media regionale, a testimoniare che la circolazione del virus è comunque ancora elevata ed è necessario mantenere elevata l’attenzione.

«L’annuncio del Governo della volontà di non prorogare lo Stato di Emergenza dopo il 31 marzo 2022, non deve indurre a diminuire le azioni di prevenzione e l’adesione alla campagna vaccinale», ammonisce il dipartimento regionale, «infatti nel confronto con tutte le altre Regioni, si evidenzia come in queste ultime settimane la Calabria, pur riducendo leggermente il numero dei soggetti attualmente positivi, continui a registrare un tasso del 22,1% (rispetto al totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia), che rimane decisamente superiore ai valori medi nazionali (solo 3 Regioni registrano tassi superiori)».