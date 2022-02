Nel fine settimana con la Festa della Donna arrivano nelle piazze le “Erbe Aromatiche” di Aism

Dall’5 all’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, arrivano nelle piazze le “Erbe Aromatiche” di AISM per aiutare le donne con sclerosi multipla.

Il messaggio lanciato dall’associazione ricorda come le donne siano le più colpite dalla malattia: «diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti».

La manifestazione delle Erbe Aromatiche si svolgerà nel lametino:

Acconia di Curinga: 5 marzo, Via Dante Alighieri

Curinga: 6 marzo, Chiesa Matrice

Lamezia Terme: 6-8 marzo, Corso G.Nicotera e Corso Numistrano.

San Pietro a Maida: 6 marzo, Via I Maggio

Soveria Mannelli: 5-6 marzo

Ognuno potrà ricevere un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione di 10 euro. Si va dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano.