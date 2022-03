Due sportelli di ascolto, per donne in difficoltà e giovani tra i 14 ed i 23 anni, attivati dalle volontarie del Circolo Laudato Sì CDA Calabria odv

L’ascolto è l’impegno offerto nel tempo di Quaresima alla Caritas Diocesana di Lamezia Terme dalle volontarie del Circolo Laudato Sì CDA Calabria odv.

Ha preso il via ieri lo “spazio rosa” con l’intento di «promuovere nuovi spazi al fine di evitare che la richiesta di aiuto espressa dalla donna in difficoltà cada, resti inascoltata o non trovi risposte adeguate, incrementando in tal modo il vissuto di solitudine della stessa. Lo sportello si configura come luogo preposto all’accoglienza e alla solidarietà, luogo in cui poter sperimentare, attraverso la relazione con altre donne, che uscire dalla violenza è possibile, luogo in cui le parole possono trasformarsi in progetti e azioni volte alla tutela di chi vive o subisce una situazione di fragilità».

Secondo sportello è quello di ascolto online per ragazze e ragazzi dai 14 ai 23 anni. L’obiettivo è quello di «supportare psicologicamente i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo un momento di difficoltà» in modalità videochiamata tramite Google Meet.

Per contatti cell. 3453029750 o al link https://forms.gle/tLxn7R3JDuJv4vi7A, sito https://www.cdacalabria.cloud.

I colloqui si terranno presso lo Sportello d’Ascolto Caritas a Lamezia Terme il primo e ultimo martedì del mese dalle 15.30 alle 17.