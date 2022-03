Vaccinazioni per i cittadini in fuga dall’Ucraina previste anche in Calabria

A seguito degli eventi attualmente in corso in Ucraina, nei giorni scorsi sono giunti in Italia numerosi cittadini di nazionalità ucraina e tale flusso continuerà certamente nelle prossime settimane.

In analogia a quanto già posto in essere lo scorso mese di agosto in favore degli afgani, la stessa possibilità di essere vaccinati con dosi riconosciute in Europa verrà offerta alla popolazione ucraina, come indicato dalla circolare a firma del Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo.

Nei punti vaccinali già attivi su tutto il territorio regionale, si provvederà, pertanto, alla vaccinazione dei cittadini di nazionalità ucraina ospitati in Italia, attraverso la generazione di codici STP (straniero temporaneamente presente).