Anche a marzo proseguono gli straordinari autorizzati per i medici del 118 dell’Asp di Catanzaro

Premettendo come novità «il trasferimento e l’accertamento delle competenze relative al servizio dell’emergenza urgenza presso la costituenda “Azienda Zero”», l’Asp di Catanzaro continua a “tamponare” la carenza di personale medico a bordo delle proprie ambulanze del 118.

Come già successo da novembre nei mesi a seguire, anche per marzo vengono autorizzate 300 ore di prestazioni aggiuntive per la copertura dei turni della postazione di emergenza territoriale, e 100 ore a disposizione del direttore della centrale operativa da utilizzarsi in casi di imprevisti (malattie, infortuni, etc).

Costo presunto degli straordinari sarà così di 20.000 euro, rammentando che «permane la grave carenza di organico dei medici dell’emergenza urgenza, a tutt’oggi ancora non risolta nonostante le varie procedure amministrative messe in atto (incarichi a tempo determinato, concorsi pubblici, incarichi libero professionali)», ma non che sentenze dei tribunali abbiano sentenziato a favore dei ricorrenti e contro l’Asp per quanto riguarda le indennità richieste indietro dall’azienda sotto la gestione commissariale.