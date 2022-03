In Calabria su 11.453 tamponi processati 2.532 (22,11%) sono risultati positivi, con 3.057 guariti e 7 decessi.

Dei 47.503 (-532) attualmente positivi 309 (+17) sono in reparto e 14 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.371 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4302 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.832 (25.597 guariti, 235 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 15.976 (92 in reparto, 3 in terapia intensiva, 15.881 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.383 (35.461 guariti, 922 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.926 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.898 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.801 (19.614 guariti, 187 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.202 (116 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.081 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86.964 (86.316 guariti, 648 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.771 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.762 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.147 (14.993 guariti, 154 deceduti).