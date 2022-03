Su 17.892 tamponi processati in Calabria 4.547 (25,41%) sono risultati positivi con 2.128 guariti e 6 decessi.

Balzo in avanti degli attualmente positivi, 54.421 (+2.533), di cui 329 (+11) in reparto e 16 (+2) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: