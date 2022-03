Tra le scelte dell’Asp e la futura Azienda Zero il servizio 118 rimane in difficoltà in tutto il lametino

Mentre nella Sala Napolitano si teneva l’incontro a distanza su terzo settore e rapporti tra privato sociale con la pubblica amministrazione, della situazione del 118 nell’area del lametino si torna a discutere in commissione consiliare con uno dei medici rimasti a bordo, Saverio Ferrari, seguendo quell’istinto di confronto istituzionale su un tema sul quale a parte l’ascolto il Comune non ha alcun potere deliberativo.

La situazione dell’Asp di Catanzaro da diverso tempo vede una centrale unica provinciale che risponde da Catanzaro, ma nel Pugliese Ciaccio, con 4 postazioni per il distretto del lametino e tempi di intervento che dovrebbero essere nell’arco di 8 minuti in area urbana, ma poche ambulanze e problema di personale medico comportano che tali range non possano essere rispettati.

Sotto la gestione commissariale dell’azienda sanitaria provinciale al netto di nuovi mezzi si è provveduto però anche ad un ridimensionamento del numero di postazioni e una lunga vertenza in merito ai compensi dei medici a bordo (sulle indennità è stato chiamato ad intervenire anche il giudice del lavoro), molti dei quali per tale motivo hanno scelto altri incarichi, con aree montane come quella del Reventino servita dalla sola postazione di Soveria Mannelli e problemi in caso di impegno concomitante e distanze non brevi tra l’area lametina e quella di Catanzaro.

I problemi sanitari vanno così anche concatenati tra le vicissitudini anche di pronto soccorso ed ospedali, dovendo arrivare anche a dover discernere in fase di chiamata la necessità di inviare l’ambulanza con o senza medico valutando il tipo di intervento richiesto: attualmente dei 24 medici previsti ne sono in servizio circa 10 divisi tra Lamezia Terme e Soveria Mannelli, non coprendo i 6 previsti per postazione, e negli ultimi mesi in attesa di eventuali assunzioni di personale medico (le altre figure professionali impegnate sono al momento non in grave carenza) si sta procedendo con impiego straordinario. Nel frattempo circa 25 medici hanno lasciato negli ultimi anni le postazioni 118 per via delle scelte aziendali e mancate sostituzioni.

Mentre in via Perugini si discute dell’Asp di Catanzaro e dei tavoli di incontro, la Regione ha scelto di affidare il servizio di emergenza urgenza alla nuova Azienda Zero, i cui confini e tempi al momento non sono ancora chiari ma sono stati inseriti nel dibattito dal presidente della giunta con il ruolo anche di commissario al piano di rientro sanitario, non senza critiche.

Poi però in commissione si parla del singolo sindaco, della necessità di fare scendere in campo gli altri primi cittadini che però avrebbero già come organismo quello della conferenza dei sindaci, mentre il numero di citazioni della nuova azienda regionale ne segue il nome.