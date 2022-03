Prosegue attività di “Calabria Cardioprotetta” dentro e fuori regione

Prosegue l’impegno dell’associazione “Calabria Cardioprotetta” per la diffusione della cultura della cardioprotezione e del primo soccorso.

Nei giorni scorsi, primo appuntamento fuori regione con il seminario sulla rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce tenuto dal dottore Giuseppe Colangelo, presidente onorario del sodalizio, ai docenti, al personale ATA, ai genitori e ai nonni dell’Istituto Comprensivo S. Lucia di Cava de’ Tirreni, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Gabriella Liberti, che ha subito accolto la proposta informativa/formativa.

Ridurre i tempi di intervento nelle situazioni di emergenza, formare quante più persone possibili a mettere in atto manovre di rianimazione cardiopolmonare e promuovere l’installazione di defibrillatori pubblici sono alcuni elementi fondamentali della cultura della cardioprotezione e del primo soccorso, al centro della mission di “Calabria Cardioprotetta” e strategia decisiva nell’ottica di una politica sanitaria sempre più vicina ai cittadini e alle comunità, che metta al centro il ruolo della prevenzione.

Prossimo appuntamento il nuovo corso di formazione per operatori Bls-d, rivolto al mondo laico (cittadini non operatori sanitari), che si terrà a Lamezia Terme il 26 marzo a partire dalle 8.30 presso C.s.r. Palestre di Via Marconi, tenuto da istruttori del Corpo Soccorso Emergency Basilicata, tra i quali lo stesso Colangelo che sarà presente insieme ai volontari dell’associazione.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo calabriacardioprotetta@gmail.com