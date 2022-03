Sanita' e salute

Vaccinazioni Covid disponibili nuovamente anche nell’ospedale di Soveria Mannelli

Il vaccino in dotazione è il Pfizer, e per prenotarsi si potrà accedere attraverso la piattaforma ministeriale o recandosi personalmente in Ospedale.

Presso l’Ospedale di Soveria Mannelli è stato istituito un distaccamento dell’Hub vaccinale Covid di Lamezia Terme, con la presenza di un medico e un’infermiera. Da lunedì a venerdì gli orari di apertura saranno dalle 14 alle 20, mentre sabato il servizio viene erogato dalle 8 alle 14. Il vaccino in dotazione è il Pfizer, e per prenotarsi si potrà accedere attraverso la piattaforma ministeriale o recandosi personalmente in Ospedale.