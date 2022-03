Nuovo centro salute attivo da qualche giorno in via Gronchi con annessa guardia medica

Nuovo centro salute attivo da qualche giorno in via Gronchi a Lamezia Terme. Si tratta dell’Unità di cure complesse primarie coordinata dalla dottoressa Franca Ferrari in cui operano in coworking 11 medici di famiglia e un pediatra di libera scelta; altri 4 medici assicurano la continuità assistenziale diurna ed inoltre è attiva la guardia medica h24 per l’area di Lamezia Est. C’è anche la sala prelievi, attiva solo due volte a settimana, riservata unicamente ai pazienti dell’Uccp.

Quella di via Gronchi è la sede centrale dell’Uccp di Lamezia, mentre in via Dei Mille continua a essere operativa la sede di riferimento con 5 medici impegnati h12, ed è associato all’Uccp anche lo studio medico di via Rocco Scotellaro a Sant’Eufemia.

«L’Uccp è un servizio alla comunità – tiene a puntualizzare la dottoressa Franca Ferrari – Si tratta di realtà che ben si radicano sul territorio in quanto si rivolgono essenzialmente ai pazienti fragili e cronici. La presenza dell’Uccp abbatte le liste d’attesa e i ricoveri impropri in ospedale; da rimarcare, inoltre, la notevole riduzione degli accessi in pronto soccorso».