Proroga fino al 30 giugno dei sanitari assunti fino al 31 marzo per l’emergenza pandemica in Calabria

«Relativamente ai contratti già stipulati per fronteggiare l’emergenza Covid, che scadrà il prossimo 31 marzo, tenuto conto della recrudescenza della pandemia nella Regione e della forte pressione sulle strutture deputate all’assistenza dei pazienti Covid, ho scritto – insieme al sub commissario Esposito e al dg del Dipartimento Salute Fantozzi – a tutti i commissari delle Asp e delle Ao per invitarli a prorogare, fino al 30 giugno 2022, i contratti del personale necessario a fronteggiare il trascinamento del virus sul territorio regionale».

Lo annuncia il presidente della giunta regionale, e commissario al piano di rientro, Roberto Occhiuto, invitando così a sfruttare la proroga concessa a livello ministeriale.

Già ieri, per esempio, l’Asp di Catanzaro aveva prolungato di 3 mesi i contratti dei medici impiegati nelle 8 Usca attive in provincia.