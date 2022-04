Nella giornata internazionale sull’Autismo l’Angsa rimarca i ritardi sui programmi, la Progetto Sud lancia i sabati nel villaggio

Le due facce della giornata internazionale sull’Autismo, istituita dall’ONU nel 2007 con l’intento di accendere una luce sull’Autismo e favorire la consapevolezza delle Istituzioni in tutto il mondo.

Secondo Angsa Calabria «a distanza di 15 anni nonostante abbiamo avuto, in Italia, una Legge dedicata, La Legge n. 134/2015, che ha finalmente definito i diritti delle persone con Autismo, la situazione reale è ben diversa da ciò che la legge sancisce come diritto, e ancora la maggioranza dei cittadini che vivono l’Autismo all’interno delle loro famiglie 24 ore al giorno non può accedere ai servizi poichè questi ultimi non sono garantiti. Le linee d’indirizzo hanno indicato la strada per rendere chiari e attuabili i servizi necessari per questo Disturbo, che non riguarda solo gli ambiti sanitari e abilitativi ma la sua crescente diffusione (che supera ormai 1 ogni 60 nati) coinvolge la politica sociale e sanitaria di ogni nazione».

Si sostiene che «l’art 60 del DPCM che definisce i nuovi LEA, per esempio, che fa riferimento al documento “Linee di indirizzo”, ha dato speranze alle famiglie, tuttavia le perplessità espresse sin dall’inizio sull’effettiva esigibilità di questi Livelli essenziali di assistenza sono ancora nel 2022 attuali. La Calabria è tra tutte le Regioni la meglio attrezzata per i servizi sull’autismo. Il sistema sanitario, con la sua rete territoriale, prevede servizi diurni e residenziali e il recente decreto sui servizi socio assistenziali prevede una serie di centri diurni, non meglio identificati, sparsi sul tutto il territorio regionale, ma ancora i ritardi nella realizzazione getta le famiglie nello sconforto».

L’associazione contesta che «non sappiamo più dare una risposta sensata ai genitori di persone con autismo di tutte le età, in particolare ai genitori delle persone che hanno superato i 18 anni e diventano invisibili a volte anche alla programmazione dei servizi e ai genitori, ormai anziani, degli adulti con Autismo che avevano visto nella Legge del “Dopo di Noi” la soluzione per garantire una vita dignitosa e piena di opportunità ai loro figli, ma che si trovano ancora ad aspettare, con il terrore di non avere più energie per sostenerli».

Iniziano oggi invece “I sabati nel villaggio. A spasso per la città”, che proseguiranno fino a giugno da parte della Progetto Sud.

«Durante lo svolgimento del nostro lavoro – dice Chiara Carnovale, coordinatrice del Centro Psico Educativo Autismo della Comunità Progetto Sud,- si è sentita la necessità di ampliare ulteriormente il campo di intervento, ed è da qui che nasce l’idea de “i sabati nel villaggio”, con il forte proposito di potenziare le abilità di ciascun bambino, favorendo la generalizzazione di quanto acquisito, in NET (Natural Environment Training) e in DTT (Discrete Trial Training), in contesti naturali».

È un percorso di “generalizzazione”, come si dice in gergo, cioè il mettere in campo le abilità acquisite. In questo caso è uscire insieme, a spasso per la città, per stimolare nuove consapevolezze che fanno parte della quotidianità.

«Il villaggio, – continua la psicologa Coordinatrice Carnovale- inteso come territorio che diventa parte integrante e fondamentale nel processo di sviluppo del bambino, nel quale poter interagire e creare uno scambio biunivoco che consenta al bambino di vivere esperienze di vita quotidiana tipiche dell’età e al territorio di essere inclusivo e privo di barriere culturali che limitano la reciproca conoscenza».

«Il centro Psico Educativo Autismo – rimarca Angela Regio, responsabile dell’area disabilità della Comunità Progetto Sud, – nasce e opera con l’idea di favorire il benessere e la crescita complessiva intorno ai bambini e alle famiglie, intervenendo sulla loro qualità di vita e agendo in tutti i contesti in cui il bambino opera».

«In Calabria mancano neurospicomotricisti – rilancia Angela Regio – non c’è una visione generatrice e disegnatrice di futuro che accompagni la co-progettazione, ad oggi è questa una delle sfide a cui siamo chiamati tutti, a tutti i livelli, partendo dalle Istituzioni, politiche e sociali, ma anche gli Enti di ricerca e formazione quali sono le Università».