Avviata sul Consip da parte dell’Asp di Catanzaro la gara per l’affidamento triennale dei pasti in ospedale

Avviata sul Consip da parte dell’Asp di Catanzaro la gara per l’affidamento triennale, eventualmente prorogabile per pari periodo, relativo al servizio pasti da fornire all’interno delle strutture sanitarie presenti in provincia.

Con un base d’asta di 6.510.000 euro, anche il servizio di ristorazione ospedaliera rientra tra i contratti da aggiudicarsi esclusivamente tramite offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero miglior rapporto qualità/prezzo.

Il report delle giornate di degenza, compresi i day hospital e day surgery, nei 3 ospedali all’interno dell’Asp di Catanzaro (Lamezia Terme, Soverato, Soveria Mannelli) ha visto nel 2021 un totale di 72.854 ricoveri, cui aggiungerne altri 9.360 come pazienti ospitati nella Rsa/Cp di Girifalco, ed in più il numero variabile relativo ai pazienti dializzati e donatori presso il centro trasfusionale.

L’attuale contratto con la Siarc, stipulato nel 2015, è stato prorogato già una volta raggiungendo il termine massimo dei 6 anni previsto.