Su 9.033 tamponi processati in Calabria 1.858 (20,57%) sono risultati positivi, con 1.328 guariti e 5 decessi.

Salgono a 84.591 (+525) i casi attivi, scendono a 317 (-13) i ricoverati in reparto, stabili i 13 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.261 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.982 (38.713 guariti, 269 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 41.061 (100 in reparto, 4 in terapia intensiva, 40.957 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.802 (39.776 guariti, 1.026 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.498 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.193 (28.981 guariti, 212 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.123 (98 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13.024 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115.744 (115.011 guariti, 733 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.077 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.057 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.428 (18.264 guariti, 164 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 566 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.