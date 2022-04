Lions Day domenica mattina su Corso Numistrano con una serie di screening gratuiti previsti dalle 9 alle 13. Tutti i cittadini che si sottoporranno agli screening medici avranno in dono una matita che, una volta esaurito il proprio compito, potrà essere messa a dimora nel terreno per diventare in futuro una pianta.

Per i più piccoli previste gare a tempo dalle 11, mentre alle 10 partiranno le visite all’Antico Mulino delle Fate ed il parco della Piducchiusa.