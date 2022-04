Approvato il progetto “Rami” per processi di infrastrutturazione sociale sulla tematica della violenza di genere

Anche il distretto lametino parteciperà all’avviso pubblico emanato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 febbraio per “il finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile”.

La giunta Mascaro ha così deliberato il progetto “Rami”, con gli obiettivi generali di «creare reti di mutualismo e di collaborazione e interdipendenza sul territorio lametino, promuovendo processi di infrastrutturazione sociale sulla tematica della violenza di genere, nonché “consuetudini collaborative” nei processi di governance e presa in carico delle donne, e percorsi di autonomia, attraverso azioni di capacity building, avvio di nuove metodologie che saranno standardizzate all’interno del Piano di Zona del Distretto lametino nonché coinvolgimento operativo di nuove figure professionali sanitarie, sociali e legali all’interno dei servizi a vario titolo coinvolti».