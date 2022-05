Su 4.961 tamponi processati ne sono risultati positivi 933 (18,81%), con 781 guariti e 4 decessi.

I casi attivi diventano così 84.304 (+148), con 257 in reparto (+2) e 18 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.403 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46.170 (45.887 guariti, 283 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 46.826 (66 in reparto, 3 in terapia intensiva, 46.757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.187 (44.125 guariti, 1062 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.310 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.294 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.564 (33.343 guariti, 221 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7.820 (71 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7.747 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128.911 (128.151 guariti, 760 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.238 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.220 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.180 (20.010 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 271 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. Inoltre specifica che “Oggi si registrano 270 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 271 unità e non di 270 in quanto 1 paziente, ricoverato in precedenza presso il PO di Crotone, è stato dimesso a domicilio in data 01/05/2022”.