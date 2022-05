Sono solo 3.770 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Calabria, con 694 (18,41%) positivi, 1.217 guariti e 2 decessi.

Gli attualmente positivi scendono a 74.504 (-525) ma con 230 (+4) ricoverati e 9 (-1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.609 (68 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6.534 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49.542 (49.250 guariti, 292 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 41.084 (70 in reparto, 2 in terapia intensiva, 41.012 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54.505 (53.435 guariti, 1070 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.772 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.282 (35.057 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.775 (59 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.716 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 133.140 (132.371 guariti, 769 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.556 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.538 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.355 (21.185 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 273 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.